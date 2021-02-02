В первой бета-версии iOS 14.5 появилась функция, которая облегчит жизнь многим пользователям iPhone. Apple наконец решила проблему с использованием Face ID для разблокировки смартфона в условиях пандемии, когда от пользователей требуется постоянное ношение маски.

Правда для этого на руке должны быть надеты Apple Watch. Функцию нужно включить вручную в настройках телефона, затем разблокировать Apple Watch и воспользоваться Face ID как обычно. Часы завибрируют, как только владелец получит доступ к iPhone.

Функция позволяет только разблокировать смартфон, и не работает для покупок — для этого по-прежнему нужно будет вводить код авторизации. По аналогичному принципу функция уже работает с компьютерами Mac, которые также автоматически разблокируются, если пользователь носит на запястье Apple Watch.

Кроме разблокировки часами, в следующем обновлении появится поддержка игровых контроллеров Xbox Series и PlayStation 5, поддержка режима 5G на двух SIM-картах (физической и eSIM) одновременно, а также поддержка AirPlay 2 для использования Apple Fitness+. Кроме того, в этой версии мобильной операционной системы появится анонсированная в прошлом году система, обязывающая разработчиков приложений запрашивать согласие пользователей на сбор их данных для показа таргетированной рекламы.

Релиз финальной версии iOS 14.5 ожидается в течение ближайших недель.