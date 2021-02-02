Новая версия клиента сервиса NVIDIA GeForce NOW 2.0.27 для macOS получила нативную поддержку систем на базе процессора Apple M1.

Сервис работал на Macbook и раньше через Rosetta 2, однако теперь пользователи новых ноутбуков на ARM получат преимущество - больше мощности компьютера уйдёт непосредственно на работу самого сервиса.

Кроме того, в новой версии разработчики упростили процесс добавления новых игр на рабочий стол, а также добавили возможность делиться URL-адресами любой игры на платформе со своими друзьями.

GeForce Now отличается от большинства конкурентов тем, что в нём необязательно покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свою учётку в Steam, Epic Games Store или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

В течение прошлого года каталог доступных игр был расширен: сейчас в него входят более 800 тайтлов, включая такие хиты, как Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Cyberpunk 2077, которые появились в «облаке» в первый день релиза и были оптимизированы для сервиса вместе с издателями. Для ознакомления с возможностями сервиса он доступен бесплатно с некоторыми ограничениями, а премиум-подписка с приоритетом в очереди на подключение и поддержкой RTX-эффектов обойдётся в 999 рублей ежемесячно.