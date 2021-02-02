По мнению Мин-Чи Куо, сотрудничество Apple и Hyuindai вполне вероятно при создании электромобиля Apple. В аналитической записке инвесторам Куо сообщил, что первый электрокар Apple будет создаваться на модульной платформе Hyundai E-GMP, специально созданной для электромобилей.

Глобальная модульная платформа для электромобилей E-GMP (BEV) была представлена компанией Hyundai в декабре 2020 года. Она спроектирована под задний привод, но при этом может быть дооснащена вторым электродвигателем, размещенным на переднем мосту. Мощность двигателей может составлять до 300 л.с. Она может использоваться при производстве электрокаров с пробегом более 500 км от одного заряда. Колёсная база у таких моделей составляет больше 3000 мм. Построенные на этой платформе электромобили смогут разгоняться до "сотни" меньше чем за 3,5 секунды и развивать скорость до 260 км/ч.

В отчёте говорится, что производство автомобиля будет происходить на одной из фабрик Kia в США. При этом Hyundai Mobis станет отвечать за проектирование и производство некоторых деталей, тогда как Apple сконцентрируется на программном и аппаратном обеспечении, отвечающем за функцию автономного вождения, процессорах, связанных с работой аккумуляторов технологиях, дизайне экстерьера и интерьера, пользовательском опыте и интеграции транспортного средства со своей экосистемой.

Также, как полагает Мин-Чи Куо, в случае успешной реализации проекта с южнокорейской компанией, Apple может в дальнейшем договориться о сотрудничестве с General Motors и европейским производителем PSA для выпуска последующих моделей электромобилей и реализации их на других рынках.

Согласно прогнозу Куо, электромобиль Apple должен выйти в 2025 году. Если бы компания полностью самостоятельно занималась проектом, то он вышел бы в лучшем случае к концу десятилетия. Но партнёрство с Hyundai позволяет значительно сократить сроки разработки и производства. Что касается цены, то в отчёте говорится, что новинка «будет позиционироваться как модель очень высокого класса, а цена и стоимость деталей и компонентов будут значительно выше, чем у обычных электромобилей».