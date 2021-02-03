Apple начала продажу восстановленных смартфонов линейки iPhone 11. Смартфоны значительно дешевле по сравнению с новыми версиями этих же устройств.

В восстановленных устройствах нет ничего плохого: устройства вернули по гарантии, после этого их отремонтировали, заменили корпус, аккумулятор и аксессуары на новые и затем повторно упаковали. В зависимости от модели выгода может составить от $100 до $170. На такие устройства распространяется год гарантийного обслуживания.

На сайте Apple предлагаются все три восстановленные модели 11-й серии с разными цветами корпуса и объёмом памяти. Правда многие модели уже раскупили, но, возможно, они снова появятся в продаже.

Пока что восстановленные iPhone 11 доступны только в американском онлайн магазине Apple. Ожидается, что вслед за США уценённые iPhone 11 появятся и в других регионах.