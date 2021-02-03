Apple планирует наладить производство электромобилей вместе с Kia Motors (входит в Hyundai Motor Group) на заводе автопроизводителя в США. Об этом сообщила южнокорейская газета DongA Ilbo без указания источников. Издание утверждает, что Apple вложит в совместный проект около 3,6 миллиарда долларов.

Совместное предприятие должно выйти на операционную мощность по производству 100 тысяч электромобилей к 2024 году, с возможностями расширения мощностей до 400 тысяч машин в год. Производство разместится на заводах Kia в американском штате Джорджия. Издание утверждает, что финальная версия сделки будет подписана 17 февраля.

На фоне неофициальных сообщений о сделке с Apple акции Kia на торгах 3 февраля взлетели более чем на 14 процентов и побили рекорд 1997 года, превысив стоимость 102 тысяч вон (около 9,14 доллара). Акции компаний, входящих в холдинг Hyundai, также продемонстрировали рост.

Ранее в январе стало известно, что Apple обсуждает совместное производство электромобилей с Hyundai. Накануне сообщалось, что основой для новинки может стать модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform) от южнокорейского концерна.