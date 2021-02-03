В сети появилось первое изображение новой версии наушников Apple AirPods Pro 2 — у них будет новый дизайн — исчезнет ножка, которая до сих пор была знаковым элементом всех «затычек» этой серии.

Ранее авторитетное издание DigiTimes, ссылаясь на информатора, хорошо знакомого с планами поставщика флэш-памяти Winbond, подтвердило, что полностью беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут выпущены в ближайшее время. При этом производственные линии Winbond уже работают на полной мощности.

Ресурс Apple Hub показал, как может измениться дизайн второго поколения AirPods Pro. Если эта утечка достоверна, то корпус наушника стал чуть округлее и крупнее, а ножки, где размещался в том числе аккумулятор, больше нет. При этом указано, что у наушников улучшилось звучание (вероятно, за счёт использования более крупного динамика в увеличившемся корпусе).

Ожидается, что второе поколение AirPods Pro получит SoC Apple H1. Сами наушники приблизятся по внешнему виду к Samsung Galaxy Buds или Google Pixel Buds. Форма кейса кардинально не изменится, но он станет меньше и легче. Так его будет удобнее хранить в кармане.

Сообщается, что Apple выпустит две версии AirPods Pro 2 — обычную и уменьшенную. Предположительно новые наушники выйдут весной 2021 года.