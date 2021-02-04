В конце января агенство Bloomberg сообщило о том, что Apple выпустит свой первый шлем виртуальной реальности в 2022 году. По данным агентства, "очень дорогостоящей" VR-гарнитуре достанется экран с высокими разрешением, высокопроизводительный процессор и технология отслеживания рук, которая позволит набирать текст, рисуя его пальцами в воздухе.

Как пишет издание The Information, которое имеет связи с неким источником в Apple, работающим над этим проектом, очки смешанной реальности будут иметь два встроенных дисплея с разрешением 8К. В данный момент, гарнитур смешанной реальности с таким разрешением матрицы на рынке ещё нет. На корпусе устройства будет размещено более 12 камер для захвата окружения и вывода его на интегрированные дисплеи. Эти камеры также будут использоваться для отслеживания движений рук.

Apple в течение многих лет разрабатывает технологию отслеживания глаз. Она нужна для того, чтобы на экранах шлема четко отображались только те части, на которые смотрит пользователь. Все, на что попадает периферийное зрение, будет показываться в низком разрешении, чтобы снизить нагрузку на процессор.

Управлять VR-шлемом также будет возможно с помощью устройства, которое пользователь сможет носить на пальце, отмечает издание. Очки также оборудуют высокоточными сканерами LiDAR, которые сейчас используются в старших iPhone и iPad Pro.

Кроме того, в распоряжение журналистов попали внутренние изображения «позднего прототипа» VR-гарнитуры Apple, которые датируются 2020 годом. На них виден гладкий изогнутый козырёк и сменные повязки на голову.

Собеседник издания отметил, что Apple может представить VR-шлем уже в 2022 году и в год выпуска отгрузить порядка 250.000 девайсов. Цена гарнитуры, по его словам, составит порядка $3000. Учитывая технические характеристики, скорее всего это будет нишевое устройство для бизнес-сектора, конкурирующее с Microsoft Hololens 2.

Apple обратилась к тайваньскому Pegatron, который занимается производством iPhone и iPad, для сборки гарнитуры, говорит собеседник издания. Тем не менее, продукт сложный и рискованный, поэтому Apple может отложить его выпуск.