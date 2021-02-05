Apple просит разработчиков вернуть компьютеры Mac mini Developer Transition Kit (DTK) с чипом A12Z Bionic, которые компания рассылала в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки.

Разработчики заплатили за эти системы по 500 долларов. Теперь же Apple просит их вернуть в обмен на купон, который предоставит скидку в $200 на покупку нового Mac с M1‌.

По условиям программы, компания изначально предупредила, что комплекты являются собственностью компании, доступны лишь для тестов и потом их необходимо будет вернуть. Тестовое оборудование должно быть в оригинальной коробке и в неповрежденном состоянии.

Некоторые разработчики недовольны компенсацией Apple, учитывая, что они изначально платили за компьютеры 500 долларов, а не 200. Кроме того, ими были обнаружены ошибки, затрудняющие использование DTK. В прошлый раз, когда у Apple была аналогичная программа по переходу с PowerPC на процессоры Intel, компания бесплатно предоставила разработчикам первые Mac на базе Intel.