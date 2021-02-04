Первый автомобиль, который через несколько лет планирует выпустить Apple, будет полностью автономным, не предусматривающим в своей конструкцией наличия водителя, пишет CNBC.

«Первые автомобили Apple будут рассчитаны на работу без водителя. Это будут полностью автономные электромобили, ориентированные на последнюю милю», — заявил источник издания. Под «последней милей» в логистике подразумевается заключительный этап доставки товара, то есть от курьера до покупателя. Такие автомобили, скорее всего, сначала будут применяться в качестве роботакси или для доставки товаров.

Отмечается, что беспилотные роботакси уже работают в Китае. В США ряд компаний, таких как Waymo, также запустили пилотные программы тестового использования роботакси. Многие производители автомобилей планируют внедрять услуги роботакси в своих изделиях и ведут работы над развитием автономных технологий.

Также источник подтвердил проведение переговоров между Apple и Hyundai, отметив, что работой над Apple Car займётся не сам корейский автогигант, а его дочерняя компания Kia. Предполагается, что Apple собирается инвестировать в Kia около 3,6 млрд долларов, чтобы запустить производство своих электромобилей на североамериканском заводе компании, расположенном в штате Джорджия.

По словам источников CNBC, купертиновцы заинтересованы в сделке с Hyundai, поскольку это даст им доступ к технологиям признанного автопроизводителя с возможностью производства автомобилей в США. В свою очередь, Apple будет отвечать за программное и аппаратное обеспечение Apple Car.