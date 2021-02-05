Долговечность — не самая сильная сторона зарядных кабелей Apple. У многих пользователей они изнашиваются уже через год или два — иной раз до такой степени, что использовать их уже нельзя. Судя по новому патенту компании, Apple знает об этом и работает над тем, чтобы сделать кабели прочнее.

В патенте описываются различные идеи для создания кабеля, который не будет так легко изнашивается, как сейчас. Apple предлагает изменить конструкцию, сделав разные уровни жёсткости. Внешний слой кабеля должен быть самым жёстким, внутренний — самым гибким, а между ними — слой средней жёсткости. Это должно уменьшить нагрузку на концы кабеля.

Также это поможет избавиться от так называемых «гильз» - небольших пластиковых наконечников, располагающихся на концах кабеля и примыкающих к коннектору. Они нужны для снятия натяжения кабеля и предотвращают его отрыв от коннектора, но владельцы техники Apple знают, что чаще всего оплетка кабелей начинает трескаться именно рядом с этими гильзами.

Примечательно, что в патенте не упоминается термин Lightning — это может оказаться намёком на отказ от использования фирменного порта в новых устройствах. Кроме того, по слухам, в одном из следующих поколений iPhone может быть представлен и вовсе без разъёма для проводной зарядки, либо с портом USB Type-C.