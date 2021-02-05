Аналитики британского банка Barclays в свежей записке для инвесторов заявили, что все четыре модели iPhone 13 (или 12S), получат заметно улучшенные сверхширокоугольные камеры. Их апертура составит f/1,8 по сравнению с f/2,4 в iPhone 12.

Благодаря этому увеличится светочувствительность, а значит камера сможет снимать более качественные кадры в условиях недостаточной освещенности. В iPhone 13 Pro, по мнению аналитиков, будет использоваться такой же телеобъектив, который сейчас устанавливается в iPhone 12 Pro Max (с диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 65 мм).

В ноябре прошлого года аналитик Минг-Чи Куо также говорил о том, что что сверхширокоугольный объектив будет обновлен до диафрагмы f/1,8, однако инсайдер был уверен, что это нововведение получат только модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Он считал, что обновлённый сверхширокоугольный объектив будет распространён на все модели iPhone только в 2022 году.

Ожидается, что в этом году, как и в прошлом, Apple выпустит четыре версии флагманского смартфона, которые будут представлены в тех же размерах, что и модификации iPhone 12. Презентация новых iPhone ожидается в сентябре текущего года.