Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Google исследует возможность реализовать в Android функцию защиты от рекламных трекеров, аналогичную разработанной Apple для iOS.

Близкие к Google источники в ходе интервью заявили, что разработчики американской компании рассматривают возможность ограничения сбора данных и отслеживания пользовательской информации. Соответствующие предупреждения вскоре могут стать частью мобильной операционной системы Android. Другими словами, приложения будут обязаны запрашивать у пользователя разрешение на обработку его персональных данных.

Вместе с тем, Google пытается подойти к вопросу менее жёстко, чем у Apple. Интернет-гигант хочет найти компромисс между растущим запросом на защиту приватности пользователей и финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей. Имея годовой объём продаж цифровой рекламы более $100 млрд, Google кровно заинтересована в том, чтобы помогать партнёрам продолжать получать доход за счёт таргетинга рекламы для пользователей устройств Android и измерения эффективности этих маркетинговых инициатив.

Изучение альтернативы всё ещё находится на начальной стадии, и Google пока не решила, когда и как будет вносить изменения. Компания также планирует изменения в браузере Chrome и уверяет рекламодателей, что они также не повлияют на качество рекламы, пишет Bloomberg.

В iOS и iPad OS 14.5, которые выйдут в ближайшее время, Apple реализует механизм "Конфиденциальность приложения". Он позволит пользователям решать, позволить ли приложению собирать данные об их активности в других приложениях и на сайтах в интернете. Facebook сильно противится этому нововведению, потому что оно снизит эффективность персонализации рекламы и ударит по рекламным доходам.