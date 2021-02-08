После нескольких недель непрерывных слухов о переговорах с Apple, южнокорейский автомобильный концерн Hyundai и входящий в него бренд Kia сделали заявление, в котором опровергли последние сообщения, что обсуждение сделки находится на финальной стадии и стороны близки к подписанию соглашения, сообщают Reuters и Bloomberg.

Ранее эта информация появилась на правах слухов, теперь же её подтвердили на официальном уровне. Ожидалось, что в конце февраля Apple и Hyundai/Kia подпишут соглашение о сотрудничестве, в рамках которого купертиновцы инвестируют в проект Apple Car 3,6 млрд долларов. Предполагалось, что производство развернут на заводе Kia в штате Джорджия.

"Hyundai Motor получает запросы от нескольких компаний о сотрудничестве в совместной разработке автономных электромобилей, но ничего не решено, так как обсуждения находятся на ранней стадии. Hyundai Motor не ведет переговоры с Apple о разработке автономных транспортных средств", - говорится в заявлении Huindai.

По данным источников издания, Apple ведёт переговоры о производстве своих самоуправляемый электромобилей и с другими производителями. Судя по документам, которые обнаружили у южнокорейских регуляторов, компания пока не приняла решения о выборе подрядчика, но обсуждала партнёрство с шестью брендами.

После публикации заявления акции Hyundai на бирже в Сеуле упали более чем на 6%, а акции Kia — на 15%.