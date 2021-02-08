Apple может снять с производства свой самый компактный смартфон из последней серии. Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на аналитиков JP Morgan Chase.

Семейство iPhone 12 было представлено в октябре. Помимо iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max в модельный ряд вошёл iPhone 12 mini — самый дешёвый смартфон с самым маленьким дисплеем в актуальном списке (в нём используется 5,4-дюймовая OLED-матрица). Это устройство имеет самый худший показатель продаж на фоне остальных смартфонов в семействе — на него приходится лишь 6% поставок.

Эксперт JP Morgan Уильям Янг, специализирующийся на мониторинге цепочек поставок, отметил в своей аналитической записке: в первом квартале 2021-го года объем производства iPhone 12 mini может быть сокращен на 11 миллионов штук. При этом вероятно, что во втором квартале — то есть примерно через полтора месяца — производство самого компактного флагманского смартфона Apple вообще будет приостановлено.

При этом Янг ожидает, что производство iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro наоборот будет увеличено на 11 и 2 миллиона единиц соответственно. Также аналитик прогнозирует увеличение на 8 миллионов штук производства популярного и менее дорого iPhone 11.

Таким образом, iPhone 12 mini может стать самой недолговечной флагманской моделью в истории iPhone. При этом ожидается, что в новой линейке смартфонов снова появится маленькая модель, которую Apple может оптимизировать и сделать более привлекательной.

Говоря о мотивах прекращения производства iPhone 12 mini, эксперты выделяют сразу несколько моментов. В частности, аппарат имеет небольшую автономность, к тому же на рынке уже представлены сравнительно доступные устройства Apple вроде iPhone SE (2020) и iPhone 11, которые предлагают более сбалансированное соотношение цены/производительности.