Apple услышала недовольные отзывы разработчиков и решила увеличить размер компенсации за возврат комплекта разработчика Developer Transition Kit (DTK) до $500, пишет MacRumors.

Также компания увеличила срок действия купона — он будет действителен до конца года. Вознаграждение можно будет потратить на покупку любого оборудования Apple, а не только на новый Mac с M1. Ранее разработчикам предлагали за возврат купон на 200 долларов, который можно использовать как скидку при покупке компьютеров с процессором M1‌, и только до 31 марта.

Чтобы разработчики быстрее возвращали DTK, Apple уведомила, что комплект разработчика Apple Silicon больше не будет получать общедоступные обновления программного обеспечения после macOS Big Sur 11.2. Компания рекомендует вернуть DTK как можно скорее, чтобы процесс разработки не прерывался, а сами разработчики получили новое оборудование по купону.

Apple рассылала комплекты в июне 2020 года для подготовки к переходу от процессоров Intel к чипам собственной разработки. Apple изначально предупредила, что по условиям программы комплекты являются собственностью компании в впоследствии их необходимо будет вернуть.