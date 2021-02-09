В конце января 2021 года Apple объявила о масштабных кадровых перестановках в руководящем составе — Дэна Риччио, занимавшего пост старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Apple с 2012 года сменил его заместитель Джон Тернус. В то же время Риччио остался работать в Apple над неким «новым проектом» на неназванной новой должности, подчиняющейся напрямую Тиму Куку. Тогда Риччио, комментируя свое назначение, говорил, что планирует заняться «чем-то новым».

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Риччио сейчас занят «наблюдением за командой, разрабатывающей будущие гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple». Его назначили на это место, когда Apple столкнулась с препятствиями при разработке своей первой гарнитуры, которая будет «высококлассным устройством, ориентированным на виртуальную реальность с некоторыми возможностями дополненной реальности».

Руководство Apple надеется, что опыт Риччио в аппаратном обеспечении поможет преодолеть эти препятствия, но повседневную работу над проектом по-прежнему возглавляет Майк Роквелл. В настоящее время под его руководством трудится команда «более чем из тысячи инженеров», работающих над гарнитурами Apple AR и VR.

Гурман считает, что перевод Риччио похож на ситуацию с Филом Шиллером, который покинул пост директора по маркетингу в 2020 году. Оба сотрудника ушли с руководящих должностей и перешли в сферы, которые требуют дополнительного контроля. Например, Шиллер переключился на работу с App Store и связями с общественностью. Это позволяет удержать в компании ключевых работников, которые трудятся в Apple много лет.