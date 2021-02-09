Среди ряда новых функций в бета-версии iOS 14.5 была обнаружена возможность выбора службы потоковой передачи музыки по умолчанию при использовании Siri для проигрывания песен. Эту опцию заметили пользователи Reddit.

Если на iOS 14.5 попросить Siri включить песню, пользователю может быть предложено выбрать приложение, которое он хочет использовать для её воспроизведения. Как пишет издание The Verge, в их случае не было представлено списка приложений на выбор, а вместо этого был запрошен доступ к данным Spotify, на что было дано разрешение. После этого запросы песен шли через Spotify без каких-либо подсказок.

Пользователи отметили, что пока в настройках нельзя изменить музыкальное приложение по умолчанию — функция работает только через определённые запросы к Siri. В некоторых случаях система может сама вернуться к Apple Music. The Verge и MacRumors считают, что к выходу обновления эту функцию настроят.

Похоже Apple понемногу дает пользователям iPhone и iPad больше свобод в плане выбора приложений, которые используются системой. В iOS 14, вышедшей в сентябре прошлого года, впервые появилась возможность полностью отказаться от Safari и "Почты", выбрав другие приложения в качестве браузера и почтового клиента по умолчанию. Например, можно сделать так, чтобы все ссылки открывались в Chrome или Edge, а написание новых писем начиналось в Outlook или Spark.