Qualcomm представила свой новый модем с поддержкой 5G - Snapdragon X65. По заявлению производителя, новый чип должен обеспечивать скорости скачивания до 10 Гбит/с или 1,25 ГБайт/с, соответственно. Показатели у модема предыдущего поколения Snapdragon X60 составляли примерно 7,5 Гбит/с.

Впрочем на практике такая заявленная скорость в значительной степени бессмысленна, поскольку практически ни одна сеть 5G ещё не может обеспечить такую ​​пропускную способность. Но это означает, что сотовой связи нового поколения есть куда развиваться.

Будущие улучшения 5G заложены и в других новшествах X65. Например, он поддерживает спецификацию 3GPP Release 16, которая была представлена в июне 2020 года консорциумом 3GPP, разрабатывающим спецификации мобильной связи. Она позволит повысить эффективность 5G путём включения в стандарт новых технологий вроде Sidelink (по сути, усовершенствованный LTE Direct). 3GPP Release 16 ещё называют «Вторая фаза сетей 5G», улучшающей энергопотребление и использование антенн MIMO.

Кроме того, новинка в своей работе использует искусственный интеллект, который позволяет ей понимать, какие антенны в данный момент перекрыты ладонями пользователя и перераспределить мощность между открытыми антеннами, чтобы обеспечить стабильность соединения.

Snapdragon X65 появится в устройствах либо в конце 2021 года, либо в начале 2022 года. Как считает издание MacRumors, Apple будет использовать новый модем в iPhone линейки 2022 года.