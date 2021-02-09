Qualcomm представила 5G-модем нового поколения Snapdragon X65 со скоростью до 10 Гбит/с
Qualcomm представила свой новый модем с поддержкой 5G - Snapdragon X65. По заявлению производителя, новый чип должен обеспечивать скорости скачивания до 10 Гбит/с или 1,25 ГБайт/с, соответственно. Показатели у модема предыдущего поколения Snapdragon X60 составляли примерно 7,5 Гбит/с.
Впрочем на практике такая заявленная скорость в значительной степени бессмысленна, поскольку практически ни одна сеть 5G ещё не может обеспечить такую пропускную способность. Но это означает, что сотовой связи нового поколения есть куда развиваться.
Будущие улучшения 5G заложены и в других новшествах X65. Например, он поддерживает спецификацию 3GPP Release 16, которая была представлена в июне 2020 года консорциумом 3GPP, разрабатывающим спецификации мобильной связи. Она позволит повысить эффективность 5G путём включения в стандарт новых технологий вроде Sidelink (по сути, усовершенствованный LTE Direct). 3GPP Release 16 ещё называют «Вторая фаза сетей 5G», улучшающей энергопотребление и использование антенн MIMO.
Кроме того, новинка в своей работе использует искусственный интеллект, который позволяет ей понимать, какие антенны в данный момент перекрыты ладонями пользователя и перераспределить мощность между открытыми антеннами, чтобы обеспечить стабильность соединения.
Snapdragon X65 появится в устройствах либо в конце 2021 года, либо в начале 2022 года. Как считает издание MacRumors, Apple будет использовать новый модем в iPhone линейки 2022 года.
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