Apple в сотрудничестве с TSMC начала работать над созданием технологии micro OLED дисплеев для следующего поколения AR-очков и VR-гарнитур, сообщило издание Nikkei Asia.

Особенность micro OLED дисплеев заключается в том, что они расположены не на стеклянной подложке, как классические панели IPS или OLED, а на специальной пластине. Эта технология позволит найти оптимальный дисплей для гарнитуры — очень тонкий и энергоэффективный.

Размер разрабатываемых Apple и TSMC дисплеев не превышает 1 дюйма (2,5 см), сообщили собеседники издания. Они уточнили, что проект сейчас находится в стадии тестирования, а массовое производство планируется начать через несколько лет.

По информации издания, это не единственный проект Apple по разработке нового типа дисплеев. Также в секретных лабораториях Apple в городе Таоюань, что на севере Тайваня, неподалёку от завода TSMC, инженеры работают над технологией micro-LED, и у компании уже есть производственные линии для обоих типов дисплеев.

Ожидается, что дисплеи, выполненные по технологии micro-LED, найдут своё применение в Apple Watch, iPad и MacBook. Они, в отличие от OLED- и LCD-панелей, не требуют подсветки, благодаря чему получаются намного тоньше стандартных дисплеев и могут быть установлены в складных устройствах. Кроме того, дисплеи micro-LED отличаются повышенной контрастностью.