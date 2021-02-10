Для решения проблемы незаряжающихся свыше 1% аккумуляторов MacBook Pro, Apple выпустила уже несколько программных заплаток: macOS Catalina 10.15.7 ранее и macOS Big Sur 11.2.1 буквально вчера. Эти обновления должны были устранить проблему, однако если и после их установки аккумулятор не заряжается как положено, то это повод обратиться в сервис.

По словам Apple, в «очень редких случаях» у пользователей MacBook Pro 2016 и 2017 года выпуска с диагональю 13 и 15 дюймов батарея перестала заряжаться более чем на 1%. В строке состояния аккумулятора таких ноутбуков значится «Рекомендуется обслуживание».

Чтобы проверить состояние аккумулятора, необходимо перейти в «Системные настройки» --> «Аккумулятор» --> «Состояние аккумулятора». В macOS Catalina или более ранней версии необходимо, удерживая клавишу Option, нажать на значок батареи в строке меню.

Если батарея ведёт себя описанным выше образом, можно обратиться в Apple и попросить замену. Предварительно ноутбук пройдёт осмотр для подтверждения права на бесплатное обслуживание.