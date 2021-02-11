Компания Super Healthy Kids, разработавшая приложение для персонализированного здорового питания Prepear, урегулировала спор с Apple, которая утверждала, что их логотипы похожи: для этого Prepear пришлось немного изменить форму листа, пишет The Verge.

«Prepear рада объявить, что мирным путём решила проблему товарного знака с Apple», — сказал изданию соучредитель компании Расс Монсон. Он добавил, что в ближайшие недели Prepear изменит логотип в приложении. На сайте его уже поменяли.

Конфликт между сторонами развернулся в августе 2020 года. Apple посчитала, что созданный логотип имеет большое сходство с её символикой, из-за чего выступила против регистрации подобного товарного знака. Руководство Prepear не собиралось уступать Apple и заявляло, что сможет отстоять свои права перед крупной корпорацией. Расс Монсон акцентировал внимание на том, что мелкий бизнес обязан бороться с издевательствами со стороны высокотехнологических компаний мирового масштаба.