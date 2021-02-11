Румынский исследователь безопасности Алекс Бирсан обнаружил уязвимость, которая позволяет хакерам запускать произвольный код на серверах более чем 35 крупнейших технологических компаний, включая Apple, Microsoft, PayPal, Netflix, Tesla и Uber.

Метод, которым воспользовался Бирсан, не требовал удалённого доступа к компьютерам компании или особых навыков социальной инженерии. Он просто загружал в репозитории для проектов с открытым исходным кодом вредоносные файлы, которые потом загружались на сервера компании и без какой-либо проверки заменяли оригинальные файлы.

Процесс внедрения происходит автоматически — для этого лишь необходимо подделать имя вредоносной программы под наименование софтверного пакета, находящегося в репозитории. После чего дописать номер версии, который будет выше актуального. Данная возможность существует из-за путаницы в зависимости файлов репозитория - если используемый приложением пакет находится как в публичном репозитории, так и во внутреннем репозитории компании, то приоритет отдаётся именно публичному. Говоря простым языком — чтобы все элементы программного обеспечения работали связно, нужно, чтобы сохранялась целостность, поэтому репозитории при загрузке вредоносных пакетов принимают их за часть обновления и устанавливают их.

Поскольку обнаруживший проблему безопасности эксперт не ставил целью по-настоящему ломать системы крупнейших корпораций, он открыл информацию о дыре представителям ИТ-гигантов. Бирсан сообщил, что большинство компаний выплатило максимальные суммы вознаграждений за эту информацию в рамках предлагаемых ими программ поиска ошибок. Чем серьёзнее ошибка, тем большую сумму выплачивают компании по условиям таких программ. И если большинство компаний согласились заплатить максимальную сумму, оговоренную условиями их программ, значит ошибка признана критической. В результате он заработал $130.000.

По словам Бирсана, большинство компаний, с которыми он связался по поводу данной уязвимости, смогли быстро внести исправления в работу своих систем. Microsoft также подготовила технический документ, в котором объясняется, как системные администраторы могут защитить свои компании от подобных атак.