Исследование, опубликованное в Journal of Medical Internet Research, раскрывает дополнительные подробности на тему, впервые упомянутую около месяца назад. Согласно данным, благодаря Apple Watch можно предсказать COVID-19 за неделю до положительного ПЦР-теста.

В исследовании под названием «Warrior Watch Study», длившемся с апреля по сентябрь, участвовало несколько сотен медицинских работников медицинского центра Mount Sinai, которые использовали специальные приложения Apple Watch и iPhone для мониторинга и сбора личных данных о здоровье. Также медики ежедневно заполняли опросник с данными о потенциальных симптомах COVID-19 и других факторах, включая стресс.

Основным параметром, за которым наблюдали авторы эксперимента, была вариабельность сердечного ритма (ВСР), которая является ключевым показателем нагрузки на нервную систему. Эта информация была объединена с данными о симптомах, связанными с COVID-19 (лихорадка, боли, сухой кашель, желудочно-кишечные расстройства, потеря вкуса и обоняния и др.).

Использование приложения помогло не только обнаружить вирус за неделю до того, как тесты подтвердили его наличие, но и выявило, что показатели ВСР участников довольно быстро нормализовались после постановки диагноза — к обычным уровням они вернулись примерно через одну-две недели после положительных результатов тестов.

Авторы исследования отмечают, что данный метод может помочь спрогнозировать результаты и своевременно изолировать людей из группы риска. Что наиболее важно, диагностика проводится удалённо, позволяя лицам, осуществляющим уход, предвидеть или обнаруживать случай COVID-19, даже не проводя физический осмотр или не беря мазок из носа. Это может помочь принять меры предосторожности в ситуациях высокого риска, когда высока вероятность заболевания.

Исследование продолжится и будет расширено с целью выяснения, какие ещё носимые устройства, помимо Apple Watch, могут рассказать о влиянии COVID-19 на здоровье медработников. Авторов интересует также, как такие факторы, как сон и физическая активность, могут быть связаны с болезнью.