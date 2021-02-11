Ранее сообщалось, что Apple будет создавать и выпускать электрокар с технологией автономного вождения в коллаборации с южнокорейским брендом Hyundai. Однако позже стало известно о прекращении переговоров между двумя крупными производителями, а через время появилась информация о поиске американским гигантом партнёра среди японских автобрендов.

Как заявили аналитики рынка, опрошенные CNN, Apple может договориться о выпуске электрокара с Honda, Nissan, BMW или альянсом Stellantis (концерны PSA Group и FCA Automobiles).

Известно, что речь идёт не о полноценном партнёрстве, а скорее лишь о контрактном производстве электромобилей. Источники сообщают о том, что автомобильный проект Apple точно не потерпит неудачу из-за отсутствия партнёров по производству. Теперь компания Nissan заявила о своей готовности заключить договор с Apple.

В ходе совещания с инвесторами генерального директора Nissan Макото Учиду спросили о возможной коллаборации с Apple, и ответил он весьма дипломатично. Учида считает, что это не самая плохая идея, но ничего официально не подтвердил. Он сказал, что Nissan готова к новым инициативам и работе с опытными партнерами.

«По мере того как технологии трансформируют автомобильную промышленность, нам необходимо выступать с новыми инициативами и работать с компаниями, которые обладают знаниями и опытом», – заявил Учида.

Honda и Mazda отказались от комментариев по этому поводу, в то время как Mitsubishi заявила, что утверждения о переговорах Apple с японскими автомобильными компаниями не соответствуют действительности. В Nissan от комментариев тоже отказались.

Тем не менее акции Nissan выросли на фоне этих слухов в последние дни. По информации источника, Nissan среди японских автопроизводителей является наиболее вероятным кандидатом для автомобильного проекта Apple. По словам Мио Като, аналитика по акциям, в последние годы Nissan существенно расширил своё присутствие в США и у компании есть свободные мощности.