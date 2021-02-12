Intel решила продемонстрировать превосходство своих процессоров в новой рекламной кампании "Go PC", подчеркнув возможности, которые недоступны пользователям Mac на процессоре M1. Компания рассказывает о некоторых задачах, которые можно выполнять только на компьютерах с Windows.

Так, в одном из твитов Intel напомнила о преимуществах компьютеров на своём процессоре для инженеров и геймеров и призвала пользователей переходить на ПК. В нём упоминается игра Rocket League, разработчики которой в 2020 году прекратили её поддержку на macOS.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC — Intel (@intel) February 10, 2021

В другом твите Intel утверждает, что «только ПК на Windows предлагает планшетный режим, сенсорный экран и возможности стилуса в одном устройстве». Вероятно, это был намёк на Microsoft Surface.

Only a PC offers tablet mode, touch screen and stylus capabilities in a single device. #GoPC — Intel (@intel) February 2, 2021

Задействовала компания и YouTube-блогера Джона Реттингера, который почти десять минут рассказывал о преимуществах ноутбуков на Windows над MacBook. «Если вы ищете хороший ноутбук в 2021 году, нужно учесть множество вещей, но выбор процессора может быть важнее, чем вы думаете», — говорится в описании видео.

Доводы Intel в данный момент выглядят довольно неубедительно, поскольку новые компьютеры Apple на базе фирменного процессора M1 отлично себя зарекомендовали и выделяются своей высокой энергоэффективностью и производительностью, достаточной для выполнения требовательных задач. Также стоит учесть, что Apple пока что выпустила лишь первое поколение своих чипов. Следующие процессоры компании, очевидно, будут ещё мощней.

Некоторые пользователи Твиттера не разделяют точку зрения Intel: