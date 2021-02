Intel решила продемонстрировать превосходство своих процессоров в новой рекламной кампании "Go PC", подчеркнув возможности, которые недоступны пользователям Mac на процессоре M1. Компания рассказывает о некоторых задачах, которые можно выполнять только на компьютерах с Windows.

Так, в одном из твитов Intel напомнила о преимуществах компьютеров на своём процессоре для инженеров и геймеров и призвала пользователей переходить на ПК. В нём упоминается игра Rocket League, разработчики которой в 2020 году прекратили её поддержку на macOS.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC