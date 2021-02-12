Согласно статистическим данным, собранным аналитиком Нилом Сибартом из компании Above Avalon, количество пользователей Apple Watch достигло 100 млн человек в декабре прошлого года.

Только за 2020 год Apple продала 30 миллионов смарт-часов — больше, чем за 2015, 2016 и 2017-й вместе взятые. Также аналитик отмечает, что только 10% пользователей iPhone также владеют и Apple Watch. Самая высокая доля «принятия» Apple Watch у пользователей iPhone в США — там этот показатель достиг 35% к концу 2020 года.

Смарт-часы стали четвертым продуктом компании по охвату аудитории: больше только у iPhone, iPad и Mac. Если прирост новых пользователей продолжится теми же темпами, Apple Watch подвинет Mac в следующем году.

Компания представила умные часы в 2015 году. С тех пор ежегодно выходят новые версии, а в прошлом году Apple разделила часы на две линейки: Apple Watch Series 6 и более доступную Apple Watch SE.