Восходящая британская звезда, номинантка на премию «Оскар», Флоренс Пью («Солнцестояние», «Черная Вдова», «Маленькие женщины») сыграет робота-убийцу в научно-фантастической драме «Долли» (Dolly). Проект в результате аукциона приобрела студия Apple.

О сюжете пока известно лишь в общих чертах. В центре повествования окажется роботизированная кукла-компаньон, которая однажды убивает свою хозяйку. Несмотря на это, она не собирается признавать свою вину, чем шокирует окружающих, и более того — Долли требует адвоката.

Фильм основан на одноименном рассказе Элизабет Беар с элементами как классической судебной драмы, так и антиутопии. Он был опубликован в журнале Asimov’s Science Fiction в 2011 году.

Ванесса Тейлор («Форма воды») и Дрю Пирс («Железный человек 3») будут работать над сценарием проекта. Как пишет Deadline, фильм пока не получил зеленый свет из-за необходимости доработки сценария и поиска режиссера.