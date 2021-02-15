Компания Nissan оказалась в числе тех, к кому обращалась Apple с проектом разработки беспилотного электромобиля. Переговоры были прерваны на ранней стадии, сообщила газета Financial Times.

Обсуждения были недолгими и не дошли до высшего руководства, так как Apple хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под её брендом, что фактически понизило бы роль автопроизводителя до поставщика оборудования, сказал источник FT.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта заявил, что основная проблема — это цели, которые преследует Apple: она рассматривает своего партнёра только как сборщика готовых автомобилей. При этом Hyundai, Kia, Nissan и другие производители не хотят быть «Foxconn в мире автомобилей», то есть компанией, которая только собирает автомобили по заказу, а не является партнёром Apple.

Кроме того он отметил, что Nissan открыта для сотрудничества с технологическими компаниями. «Мы можем создать партнёрство, но адаптируя их услуги к нашему продукту, а не наоборот», — добавил Гупта.

Аналитики считают, что Nissan, сотрудничающая с Renault и Mitsubishi Motors, была бы подходящим партнёром для Apple. Японская компания была пионером в производстве электромобилей, выпустив модель Leaf в 2010 году. Помимо этого, у Nissan есть свободные производственные мощности в США, пишет FT.

За неделю до этого Hyundai опровергла слухи о переговорах с Apple по созданию беспилотного автомобиля, хотя СМИ писали, что стороны близки к заключению сделки.