Несмотря на плохие продажи iPhone 12 mini, Apple, по данным инсайдера Джона Проссера, вовсе не планирует отказываться от выпуска подобной модели в этом году. По его информации, компания сделала выводы из постигшей гаджет маркетинговой неудачи и планирует закрепиться в сегменте «компактов».

Проблема iPhone 12 mini не в нём самом, а в другой компактной модели — iPhone SE 2020. Оказалось, что многие пользователи, желающие купить небольшой смартфон Apple, отдают предпочтение именно ей, к тому же заметно более дешёвой. Но на 2021 год у компании нет планов сохранить iPhone SE в производственной линейке и, следовательно, он не будет конкурировать с iPhone 13 mini.

Проссер подчеркнул, что Apple планирует прекратить производство iPhone 12 mini во втором квартале 2021 года, поскольку компания уже выпустила достаточное количество смартфонов этой модели для удовлетворения годового спроса.

Предполагается, что в этом году Apple снова выпустит четыре новых смартфона, которые придут на смену текущим моделям. При этом некоторые предполагают, что смартфоны следующего семейства будут объединены в линейку iPhone 12s, а не iPhone 13, как это ранее происходило с минорными обновлениями аппаратов Apple.