В грядущей iOS 14.5, которая выйдет в ближайшие месяцы, появится функция, которая будет скрывает IP-адрес пользователя браузера Safari от веб-сервиса Google Safe Browsing, интегрированного непосредственно в интернет-обозреватель.

Google Safe Browsing проверяет, не является ли сайт, на который пытается перейти пользователь, мошенническим – например, фишинговым, и не занесен ли он в черный список. До сих пор перед отправкой такого запроса адрес URL подозрительного сайта превращался в 32-битный хэш и к нему добавлялся IP отправителя в сжатом виде. В бета-версии iOS 14.5 перед отправкой запроса в Google трафик перенаправляется на прокси-сервис Apple, который меняет IP отправителя на IP одного из серверов Apple, созданных специально для этого.

Нововведение является частью всеобъемлющего набора функций будущей iOS 14.5, ориентированных на конфиденциальность, самой известной из которых является «Прозрачность отслеживания приложений», которая способна полностью запретить сбор пользовательских данных в приложениях. Подобный сбор используется в Facebook, Instagram, WhatsApp и многих других приложениях, причём пользователи даже не догадываются о том, что работающее фоном приложение может следить за различными действиями, совершаемыми на смартфоне, и передавать эти данные посторонним компаниям.