Microsoft выпустила большое обновление для приложения Office, добавив в него поддержку планшетов iPad. Изначально оно было доступно только для смартфонов на iOS и Android, однако теперь планы компании на него изменились. Office объединяет в себе все основные офисные приложения Microsoft, такие, как Word, Excel и Powerpoint.

Microsoft не только оптимизировала приложение для iPadOS, но и добавила в него новые инструменты. Теперь пользователям будет проще создавать и подписывать файлы в формате PDF, конвертировать изображения в документ. При открытии приложения Office система будет предлагать преобразовывать снимки экрана, которые были недавно сделаны на девайсе, в различные форматы. Кроме того, в файл PDF можно вставлять дату, различные фигуры, изображения и заметки.

На адаптацию объединённого приложения Office для планшетов Apple у Microsoft ушло около двух лет. Оно поддерживает многооконный режим с перетаскиванием файлов и их компонентов из одной офисной программы в другую.

Базовые функции Office доступны бесплатно. Все возможности приложения можно разблокировать, оформив подписку Microsoft 365.