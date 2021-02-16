Apple признала проблему с некоторыми Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE. Компания отмечает, что в некоторых случаях пользователи начали жаловаться на то, что часы этих поколений, работающих на операционных системах watchOS 7.2 или 7.3, перестали заряжаться после входа в «Экорежим».

«Экорежим» увеличивает продолжительность работы Apple Watch путём ограничения функциональности. Например, он разъединяет связь между часами и iPhone. После выхода очередного обновления watchOS у владельцев Apple Watch 5 и Watch SE возникла проблема с зависанием устройства в режиме энергосбережения. Из-за этого у некоторых пользователей часы перестали заряжаться.

Чтобы исправить проблему, компания выпустила обновление watchOS 7.3.1. По словам разработчиков, оно должно устранить неполадки. Но если обновление не помогло и после него пробная зарядка показала, что проблема все еще существует (в компании советуют подержать Apple Watch на зарядном устройстве не менее 30 минут, чтобы делать соответствующие выводы), то вы можете рассчитывать на бесплатный ремонт часов после постановки соответствующего диагноза в авторизованном сервисном центре.