По данным инсайдера LeaksApplePro, в марте Apple представит три новых продукта. Будет выпущена новая модель iPad Pro с экраном mini-LED, долгожданный трекер AirTag и беспроводные наушники AirPods следующего поколения.

Согласно имеющимся данным, iPad Pro следующего поколения получит 12,9-дюймовую mini-LED-матрицу, а также кардинально обновлённый чипсет, построенный на базе чипа A14 Bionic, применяющегося в iPhone 12. В плане дизайна серьёзных изменений не предвидится. Предполагается, что 11-дюймовая версия устройства будет представлена позже. Что касается беспроводных наушников, то ожидается, что на мероприятии будут показаны AirPods 3, которые должны получить дизайн AirPods Pro.

Принципиально новым продуктом от Apple станет трекер AirTag, слухи о запуске которого ходят уже довольно длительное время. Этот гаджет позволит найти любую вещь — от ключей до автомобиля на парковке. Первоначально ожидалось, что устройство будет запущено осенью 2020 года, однако этого не случилось до сих пор.

Известный инсайдер Джон Проссер подтверждает информацию о запуске AirTag и iPad Pro в марте. Он отметил, что не слышал о каких-либо задержках и подчеркнул, что подготовка к презентации идет по плану.