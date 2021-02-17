На сайте CPU Monkey появились спецификации грядущего процессора Apple M1X, который должен появиться в компьютерах Mac в этом году. Также там представлены результаты его тестирования и сравнение с другими процессорами.

Если Apple M1 оснащён 8-ядерным CPU и 7 или 8-ядерным GPU, то M1X получит 12 ядер, а графическая подсистема будет 16-ядерной. Ожидается, что M1X заработает на максимальной тактовой частоте 3,2 ГГц и будет основан на 5-нм техпроцессе, как и первый процессор Apple Silicon.

Кроме того, этот чип поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти, тогда как M1 был ограничен 16 ГБ, чего многим профессионалам в MacBook Pro не хватало. Тепловой пакет будущего процессора предположительно составит 35 Вт против 15 Вт у модели М1.

Ожидается, что новая платформа Apple будет использоваться в грядущем 14-дюймовом MacBook Pro, 16-дюймовом MacBook Pro и 27-дюймовом iMac. Ранее уже появлялась информация, что Apple также работает над другими однокристальными системами с 16- и 32-ядерными графическими процессорами.