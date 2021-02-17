Epic Games подала официальную антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию. Жалоба дополняет иски и обращения против Apple, поданные в США, Австралии и Великобритании.

Европа использует стандарты, отличные от стандартов США, когда речь идет о вопросах антимонопольного законодательства, уделяя больше внимания вреду конкурентам, в то время как в США, как правило, уделяют больше внимания влиянию на потребителей. Жалоба является конфиденциальной, но в ЕС уже ведётся расследование в отношении Apple.

В жалобе Epic Games говорится, что Apple, используя "тщательно разработанные антиконкурентные ограничения", полностью устранила конкуренцию в распространении приложений для iOS и платежах их разработчикам. В Epic Games считают, что контроль Apple над экосистемой iOS представляет собой злоупотребление доминирующим положением и нарушает законы ЕС.

Судебный спор между двумя компаниями ведется с августа 2020 года, когда разработчик игр внедрил в Fortnite свою платежную систему, позволявшую обойти комиссию магазина App Store в 30%. Это позволило игрокам приобретать внутриигровую валюту Fortnite дешевле.

Это явилось прямым нарушением правил Apple, которая в ответ удалила Fortnite из App Store. В ответ на это Epic подала иск к Apple в Окружной суд по Северному округу Калифорнии. В качестве ответной меры Apple подготовила не только встречный иск к Epic Games — за нарушение правил пользования App Store, но и намеревалась отключить все учетные записи разработчиков Epic Games для работы с iOS и MacOS.

В рамках разбирательства по этому делу в США следующее заседание суда пройдёт в мае этого года.