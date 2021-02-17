Независимый исследователь вопросов цифровой безопасности Патрик Уорлд обнаружил первый в истории нативный вирус, предназначенный для компьютеров Mac с ARM-процессором Apple M1.

По словам специалиста, найденный им зловред GoSearch22.app является модификацией рекламного троянца Pirrit, заражающего компьютеры Mac уже много лет. Однако злоумышленники переписали код приложения таким образом, чтобы обеспечить полную совместимость с процессорами M1 на нативном уровне.

В отчёте Уорлда также указывается, что антивирусные программы, которые без проблем определяли вредоносный код программы на компьютерах Mac на базе процессоров Intel, не смогли его обнаружить на системах с чипами Apple M1. Судя по всему, записи о новом эксплойте ещё нет в базах данных антивирусов.

Сам вирус нацелен на отображение рекламы и сбор данных из браузера — его создатели зарабатывают с каждого просмотра и перепродажи персональной информации другим компаниям.

Apple уже отозвала сертификат разработчика, однако GoSearch22.app легко может проникнуть на компьютер в обход App Store. Также не исключено, что в будущем будут появляться другие модификации вируса, нацеленные на M1.