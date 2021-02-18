Apple разместила объявления о поиске инженеров-исследователей беспроводных систем для сетей текущего и нового поколения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вакансию компании на должность "инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G".

«У вас будет уникальная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple», — говорится в объявлении о вакансии. «В этой роли вы будете в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание революционных технологий радиодоступа следующего поколения в течение следующих десяти лет».

В списках указаны должности в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего, где компания работает над разработкой беспроводных технологий и дизайном микросхем. Нанятые люди будут заниматься не только исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи 6G, но и будут принимать участие в отраслевых и академическим форумах, посвящённых новым стандартам сотовой связи.

По данным Bloomberg, специалисты прогнозируют запуск беспроводных сетей связи 6G в районе 2030 года. По оценкам аналитиков, технология 6G может обеспечить скорость, более чем в 100 раз превышающую 5G, отмечает агентство.

В конце прошлого года Apple присоединилась к Next G Alliance — отраслевой группе, которая стремится обеспечить Северной Америке лидерство в области мобильных технологий в долгосрочной перспективе. Кроме Apple в альянс, который провёл первое собрание в ноябре, входят такие компании как Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITER и VMware.