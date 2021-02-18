Apple выпустила вторую бета-версию мобильной платформы iOS 14.5 для разработчиков. Апдейт принёс общее повышение стабильности, исправление багов, а также большое количество новых эмодзи (точнее вариаций уже существующих).

200 из новых 217 смайликов — эмодзи с изображением пар. Большая часть из них относятся к новым вариантам оттенков цвета кожи и гендерной принадлежности. Например, появились бородатая женщина и гендерно-нейтральный человечек с бородой, пары с разными оттенками кожи. Добавлены новые смайлики: «выдыхающий», «головокружение» и «спрятавшийся в облаках».

Помимо новых, были переделаны некоторые старые картинки. Например, шприц, который раньше был с кровью, чтобы ассоциироваться с донорством, теперь стал прозрачным, чтобы продвигать идею вакцинации. А абстрактную иконку наушников заменили на новые фирменные AirPods Max.

Помимо прочего, обновление привнесет полноценную поддержку контроллеров от Xbox Series S/X и PlayStation 5, упростит разблокировку iPhone в медицинской маске, а также разрешит выбрать сторонний сервис в качестве музыкального плеера по умолчанию. Приложение «Быстрые команды», которое позволяет автоматизировать некоторые действия в системе, теперь умеет делать скриншоты, переключать режимы мобильной связи и блокировать смену ориентации дисплея. Например, теперь через это приложение можно сделать так, чтобы смартфон после 22:00 блокировал ориентацию экрана, потому что обычно в это время смартфоном пользуются в кровати перед сном, лежа на боку. Кроме того, iOS 14.5 в полной мере реализует систему App Tracking Transparency, позволяющую отказаться от отслеживания в рекламных целях.

Есть изменения и для пользователей iPad. Теперь планшеты с фирменным чехлом Smart Folio при закрытии крышки автоматически выключают микрофон, чтобы никакое приложение с соответствующим доступом не могло записывать разговоры в фоне.

Выход стабильной версии iOS 14.5 ожидается весной.