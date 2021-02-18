Согласно последним данным, Apple тестирует прототип iPhone 13 без Face ID и «выреза» в верхней части экрана. В случае успешного завершения испытаний прототип может стать основной для запланированных на осень 2021 года смартфонов.

Во время пандемии, когда все должны носить маску, использовать технологию распознавания лиц Face ID стало неудобно. Многочисленные источники сообщают, что в iPhone 13, скорее всего, будет использоваться подэкранный сканер отпечатков пальцев, который станет удобной альтернативой распознаванию лиц для биометрической аутентификации.

Инсайдеры рассказали, что не владеют информацией о том, что Apple тестирует какие-либо альтернативные варианты размещения Face ID и блока с фронтальной камерой — например, в каплевидном вырезе или отверстии на передней панели.

Экранный вырез в смартфонах Apple появился в 2017 году, вместе с выходом iPhone X. Позже подобный элемент в измененном виде использовали другие производители телефонов. За последние четыре года Apple лишь один раз выпустила смартфон без Face ID — доступный iPhone SE.