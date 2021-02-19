Приложение Apple TV теперь доступно на приставках Google Chromecast с Google TV последней версии. Это событие анонсировали еще в конце прошлого года. Присутствие Apple TV в Google Chromecast действительно можно считать полномасштабным.

Приложение Apple TV также стало доступно на телевизорах от Sony и TCL с Google TV, компания пообещала в ближайшие несколько месяцев добавить поддержку и для Android TV.

С появлением приложения Apple TV на Chromecast, его пользователи могут получить доступ к контенту сервиса Apple TV+ с соответствующей подпиской, смотреть каналы Apple TV, а также взятые напрокат и купленные фильмы.

Поначалу поддержка Apple TV+ на Chromecast будет доступна только пользователям из США, однако в ближайшие месяцы Google обещает распространить её и на весь остальной мир. Возможно, это как-то связано с лицензионным соглашением между компаниями, а, возможно, всё дело в языковых ограничениях, которые не позволяют пользователям из других стран взаимодействовать с сервисом при помощи Google Assistant. Но, как бы там ни было, факт того, что на Chromecast теперь будет доступен Apple TV+, дорогого стоит.