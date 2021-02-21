Судебное разбирательство между Apple и Epic Games продолжает развиваться. Для предоставления в качестве аргументов в суде Apple попыталась запросить у Valve данные о продажах более 400 игр на платформе Steam.

Осенью прошлого года Apple запросила у Valve ряд документов, раскрывающих общий годовой объем продаж приложений в Steam, годовой доход от рекламы в магазине; годовой объем продаж сторонних продуктов, относящихся к Steam, а также названия всех игр, представленных в магазине, диапазон дат, когда игры были доступны, и цену каждого приложения в Steam.

Valve предоставила часть документов, но Apple утверждает, что они были отредактированы и не содержали необходимой информации. Запрошенные сведения, по словам Apple, «имеют решающее значение для расчета числа доступных цифровых каналов распространения приложений Epic».

Valve отказалась предоставлять все эти данные «в каком бы то ни было виде», хотя ранее признала, что располагает ими. Кроме того, Valve поставила под сомнение сам факт того, что Apple действительно нужна была вся эта информация. Это при том, что Epic Games Store является прямым конкурентом Steam, и Valve могла бы помочь Apple в войне с Epic Games.

Владельцы Steam отметили, что не собираются выполнять дальнейшие просьбы Apple. Текущий спор между компаниями должен разрешить судья, и дополнительную информацию для дела Valve предоставит только по его требованию.