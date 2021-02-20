Apple находится в поисках поставщиков лидаров — лазерных датчиков, которые позволяют беспилотным машинам «видеть» окружающее пространство, передает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

В принципе, колесящие по дорогам Калифорнии прототипы Apple на основе серийных кроссоверов Lexus уже используют готовые лидары, но поиском партнёров на этом направлении компания преследует новые цели. Во-первых, нужно договориться о долгосрочном сотрудничестве. Во-вторых, поставщик может каким-то образом адаптировать свою продукцию под нужды Apple. В-третьих, компания рассчитывает на получение доступа к лидарам новейшего поколения, производство которых начнётся только через четыре или пять лет. Это дополнительно подкрепляет уверенность в том, что электромобиль Apple появится на рынке не так скоро.

В настоящее время ведутся переговоры сразу с несколькими компаниями. Акции производителей лидаров, таких как Velodyne Lidar и Luminar Technologies, резко подскочили на торгах 19 февраля на бирже NASDAQ.

Apple тестирует свою технологию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Калифорнии с 2017 года. В первой версии тестовых автомобилей использовался лидарный стек, состоящий из готовых деталей. В 2019 году компания заявила, что технология сенсорного восприятия, которую она намерена внедрять, должна определять местоположение автомобиля, идентифицировать и отслеживать все окружающие объекты (другие транспортные средства, пешеходы и велосипедисты). Поэтому прибор, ведущий наблюдение за дорогой, должен состоять из «комбинации датчиков, включая лидар, радар и камеры, которые обеспечивают высокое разрешение 360-градусного 3D-покрытия вокруг автомобиля».

Источники Bloomberg полагают, что специалисты Apple попутно занимаются разработкой интерьера, дизайна кузова, силовой установки и тяговой батареи будущих электромобилей марки.