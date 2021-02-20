Стриминговый сервис Apple TV+ представил тизер сериала «Берег Москитов» с Джастином Теру в главной роли. Основой для него стал одноименный роман американского писателя Пола Теру — дяди Джастина Теру.

Сериал рассказывает о эксцентричном изобретателе Элли Фоксе, которого и сыграл Теру. Он уезжает вместе с семьей в Мексику на Берег Москитов, чтобы запустить там производство льда. Однако реализация этого амбициозного проекта приводит к конфликтам Элли с родными, законом и даже природой.

Вместе с Теру в шоу снялись Гэбриел Бейтман, Мелисса Джордж, Логан Полиш и Кимберли Элис. Премьера сериала состоится 30 апреля.

Это не первая экранизация книги «Берег Москитов». В 1986 году австралийский режиссер Питер Уир снял одноимённый фильм с Харрисоном Фордом, Хелен Миррен и Ривером Фениксом. Он получил две номинации на «Золотой глобус».