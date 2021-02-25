Владельцы новых Mac с процессором M1 жалуются на быстрый износ SSD-накопителей. Подобная проблема встречается и на Mac с процессорами Intel, но гораздо реже.

Как известно, SSD допускают ограниченное количество циклов перезаписи. Хотя система балансирует нагрузку между ячейками памяти, чтобы продлить срок службы устройства, рано или поздно это значение будет достигнуто и возникнет вопрос стабильности накопителя. Ещё одним показателем SSD является TBW (Total Bytes Written), обозначающий суммарный объём данных, которые можно гарантированно на него записать.

Как пишет MacRumors, проблема чаще возникает у тех пользователей, которые записывают на твердотельные накопители большие объёмы данных. Спустя короткий промежуток времени после покупки они сталкиваются с проблемой быстрой деградации SSD. В ряде случаев накопитель был изношен на 4% всего за 21 день использования компьютера в обычном режиме.

В самых «тяжёлых» случаях у людей уже израсходовано 10-13% максимального количества TBW за несколько месяцев работы. При такой тенденцией ресурс SSD будет полностью исчерпан менее чем за 2 года.

Apple пока никак не отреагировала на жалобы пользователей. Не исключается, что проблема может быть в определении уровня здоровья SSD, а не в самих накопителях.