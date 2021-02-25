По данным аналитика Минг-Чи Куо, во второй половине 2021 года Apple планирует выпустить две новые модели MacBook Pro, оснащённые портом HDMI и слотом для SD-карт.

Куо утверждает, что MacBook Pro 2021 года вернут себе разъем HDMI и SD-картридер, от которых Apple отказалась пару лет назад в пользу USB Type-C (Thunderbolt 3). По словам Куо, тайваньская компания Genesys Logic выступит эксклюзивным поставщиком SD-картридеров для MacBook Pro 2021 года. Аналитик также убежден, что новые MacBook Pro выйдут во второй половине года.

Причины возврата к «устаревшим» специализированным портам, от которых в 2016 году отказались в угоду более быстрым, надёжным и универсальным Thunderbolt 3, не разглашаются. Возможно, дело в ухудшении отношений с Intel, которой принадлежат права на стандарт Thunderbolt.

Также Куо прогнозирует некоторые изменения в дизайне будущих ноутбуков. Так, в прошлом месяце он отметил, что в 2021 году Apple может выпустить два новых MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями. Новинки должны внешне существенно отличаться от предшественников. В частности, Apple может сделать MacBook Pro больше похожими на iPhone 12, отказавшись от закругленных граней.

Вместе с тем в новинках вновь появится разъём для зарядки MagSafe с отсоединяемым кабелем питания, будет больше портов, и не будет сенсорной панели Touch Bar. При этом обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей статье большей частью согласился с прогнозом Куо.