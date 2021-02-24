Apple купила около 100 стартапов за последние шесть лет, сообщил Тим Кук на ежегодном собрании акционеров компании.

В ходе своего выступления Кук заявил, что в среднем его компания покупает по одной фирме каждые три-четыре недели. То есть только за 2020 год под крыло Apple перешли как минимум 12 компаний и стартапов. При этом глава Apple отметил, что как правило такие сделки направлены на приобретение талантов и технологий.

Крупнейшие последние сделки — покупка производителя наушников Beats Electronics за $3,2 млрд в 2014 году и сервиса для распознавания музыки Shazam в 2017 году за $400 млн.

Чаще всего Apple покупает небольшие технологические фирмы, а затем внедряет их инновации в свои собственные продукты. Одним из примеров является PrimeSense, израильская компания 3D моделирования, чья технология внесла свой вклад в сервис FaceID.

В прошлом году корпорация купила несколько компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, бизнес мероприятий виртуальной реальности, платежных стартапов и деловых подкастов. В 2019 году Apple купила стартап по производству беспилотных автобусов Drive.ai, чтобы активизировать собственную работу в этом направлении. В 2016 году компания инвестировала $1 млрд в китайский сервис такси Didi Chuxing, хотя и не получила контрольный пакет.

«Apple – это гигантский участник рынка стоимостью более 2 трлн долларов. Компания располагает огромным количеством средств для поглощений и покупок», - отмечают эксперты.

При этом по сравнению с конкурентами на приобретение компаний Apple тратит гораздо меньше. Например, Microsoft заплатила $26,2 млрд за LinkedIn, Amazon — $13,7 млрд за Whole Foods, а Facebook — $19 млрд за WhatsApp. Общая сумма десяти крупнейших сделок Apple будет меньше, чем любая из указанных.