В этом году ожидается премьера нового поколения iMac. Они должны получить процессоры Apple Silicon, а также обновлённый дизайн. По информации инсайдера Джона Проссера, iMac 2021 будут предлагаться в пяти разных цветах.

По словам Проссера, Apple планирует вернуться к более квадратным формам и прямым граням. При их разработке перед дизайнерами стояла задача сделать отсылку к культовой модели iMac G3, созданной в 1998 году.

Судя по доступному рендеру, грядущие модели iMac 2021 года будут предлагаться в пяти цветовых вариантах, включая серебристый, космический серый, зелёный, небесно-голубой и розовое золото. Это те же цвета, которые использовала Apple для iPad Air четвёртого поколения.

Ожидается, что у нового iMac 2021 будут более тонкие рамки экрана и он будет оснащён новейшей однокристальной системой Apple Silicon. Возможно, это будет модернизированная платформа Apple M1 или совершенно новая SoC. Устройство должно быть представлено в этом году, однако точной даты пока что нет.

Также Проссер подтвердил информацию о том, что сейчас Apple разрабатывает уменьшенную версию Mac Pro. Инсайдер предполагает, что внешне новинка будет чем-то напоминать легендарный Power Mac G4 Cube.