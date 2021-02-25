На прошлой неделе стало известно, что Apple пыталась привлечь Valve к судебному процессу против Epic Games в надежде получить доступ к ряду данных из Steam, но та наотрез отказалась.

Однако в минувшую среду судья Томас Хиксон постановил, что Valve всё же придётся поделиться ими. Хиксон указал, что это дело касается не только Valve. Он подчеркнул, что Apple «засыпала повестками всё вокруг». Юрист Valve попросил судью отклонить повестку. По его словам, у Valve небольшая команда, и для сбора всех данных потребуется выделить несколько сотрудников, работающих полный рабочий день. Он утверждает, что даже это не гарантирует своевременного ответа на запрос.

В то же время Apple заявила, что в собственных экспертных отчётах Epic Games упоминается Valve, потому в данном случае будет полезна как агрегированная информация, так и информация по отдельным проектам.

Valve должна сообщить Apple статистику по годовым продажам и выручке игровых компаний, а также информацию о сроке нахождения игр в магазине Steam, их стоимости и количестве скидок. Всего Apple запросила данные по 436 играм из Steam. Эта информация нужна компании для анализа ситуации на рынке игр для ПК, где работает и Epic Games, и Valve.

Больше всего Apple интересует история изменения цен в Steam. Она хочет понять, повлияла ли конкуренция с Epic Games Store на них. Какую именно информацию в итоге раскроет Valve, пока неясно.

Apple пытается показать, что даже после того, как магазин Epic Games вышел на рынок компьютерных игр, Valve не снизила свою ставку комиссии в размере 30% от продаж через Steam. Это является явным аргументом против идеи, что Apple взимает комиссию в размере 30% из-за отсутствия конкуренции её магазину.

Valve нужно поделиться частью данных до 8 марта, а после этого у неё будет ещё 30 дней на то, чтобы раскрыть данные о 436 тайтлах, которые продаются как в Steam, так и в магазине Epic Games.