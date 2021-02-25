Известный производитель аксессуаров Anker представил свою новинку — внешний аккумулятор PowerCore Magnetic 5K с поддержкой MagSafe. Интересно, что недавно в коде iOS 14.5 было обнаружено, что Apple занимается разработкой подобного устройства.

Пауэрбанк Anker, впервые представленный на выставке CES 2021, крепится к задней панели смартфонов серии iPhone 12 с помощью магнитов. Ёмкостью батареи составляет 5000 мАч. Этого хватит, чтобы зарядить iPhone 12 mini от 0% до 100%, iPhone 12 и iPhone 12 Pro от 0% до 95%, а iPhone 12 Pro Max — от 0% до 75%. Сам аксессуар заряжается через порт USB-C.

Скорость зарядки невысока, так как мощность составляет всего лишь 5 Вт. Проводная зарядка ненамного быстрее: выходная мощность составляет 10 Вт, входная – 11 Вт. Хорошая новость состоит в том, что мобильный аккумулятор совместим с чехлами MagSafe – то есть заряжать iPhone 12 можно как в чехле, так и без него.

AnkerPowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank поступит в продажу в конце марта по цене $39.99.