Apple оказалась вынуждена присвоить своим продуктам рейтинг пригодности к ремонту на своём сайте и в приложении Apple Store, чтобы удовлетворить требования так называемого «Права на ремонт», вступившего в силу во Франции.

В ноябре прошлого года Европарламент утвердил новые правила, обязывающие производителей электроники наносить маркировку оценки ремонтопригодности. Такая маркировка должна присутствовать на смартфонах, ноутбуках, телевизорах, стиральных машинах и газонокосилках, но в будущем список пополнится другими устройствами. Соответствующее требование вступило в силу пока только во Франции.

Устройства оценивают исходя из простоты разбора, доступа к информации о ремонте, цене и доступности запасных частей, после чего ему присваивают от 0 до 10 баллов по шкале ремонтопригодности.

К примеру, iPhone 12 получил 6 баллов, iPhone 11 Pro Max и iPhone XR — по 4,5. Самая высокая оценка среди смартфонов у ‌iPhone‌ 7 — 6,7 балла. 13-дюймовому MacBook Pro на базе М1 присудили 5,6 балла, MacBook Air с тем же процессором — 6,5.

Apple определяет эти рейтинги по таблице, предлагаемой Министерством экологии, также они контролируются и проверяются «Управлением по предотвращению мошенничества» (FRCCB). Помимо Apple, степень ремонтопригодности некоторых своих смартфонов согласилась указывать компания Samsung.